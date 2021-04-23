تقرير: إنتاجية الأجراء الجزائريين من بين الأكثر ضعفا بإفريقيا

هبة بريس - وكالات

أفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية، بأن إنتاجية العمال الجزائريين تعد واحدة من الأكثر ضعفا بإفريقيا، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019.

وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان “الأجور 2020-2021 : الأجور والحد الأدنى للأجر في زمن كوفيد-19″، أن مختلف التحاليل التي أجرتها منظمة العمل الدولية أظهرت بشكل واضح مستوى نمو ضعيف جدا لإنتاج العمل بالجزائر، خلال العشرية الأخيرة.

وكشف أنه من سنة 2010 إلى غاية سنة 2019، تطورت إنتاجية العمل بالكاد بنسبة 6ر0 في المائة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بواحد من أضعف معدلات النمو على مستوى إفريقيا برمتها.

ولاحظت الوثيقة، التي نشرتها وسائل إعلام جزائرية، أن الجزائر تعد من بين البلدان الإفريقية التي يبقى فيها معدل نمو الإنتاجية ضعيفا جدا، أي بأقل من نسبة 1 في المائة، على مدى عقد من الزمن، مسجلة أنه مؤشر يعكس التأخر المسجل في مجال التنمية الاقتصادية بهذا البلد المغاربي.

وذكرت الوثيقة بأن إنتاجية العمل تعد إحدى القوانين الكبرى للاقتصاد الجزئي، مؤكدة أنه يتعين أن يكون تطور الأجور تابعا لتطور الإنتاجية.

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