مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة ضواحي باريس

قالت خدمة الإطفاء في فرنسا، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة صغيرة شرقي باريس، اليوم الأحد.

وأضافت الخدمة أنه عُثر على طائرة من طراز “Robin DR400” أقلعت من بوفيه، شمال غرب العاصمة، في حقل بالقرب من سانت باتوس، ويجري التحقيق لتحديد سبب الحادث، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وأشارت المعلومات، التي قدمها مطار لوغنيس إميرينفيل إلى الوكالة الإخبارية، إلى أنها كانت في رحلة تدريب.

وقال مصدر بالمطار إن الطائرة تحطمت الطائرة على بعد نحو 20 كيلومترا (13 ميلا) من أكبر مطار في فرنسا، باريس شارل ديغول. وقالت خدمة الإطفاء إنها أرسلت وحدة بحث من قوات الدرك شبه العسكرية إلى مكان الحادث، حيث امتلأ الهواء برائحة قوية من الكيروسين.

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