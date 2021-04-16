ايطاليا : ادانة مهاجر مغربي تورط في تزوير إختبار اللغة

عبد اللطيف الباز / إيطاليا

أصدرت الهيئة القضائية بمحكمة الإبتدائية بمودينا شمال شرق إيطاليا خلال نهاية الأسبوع الجاري، أحكام ثقيلة في ملف أفراد شبكة متورطة بالتزوير من بينهم مهاجر مغربي بعد مشاركتهم في تنظيم إختبارات وهمية في اللغة الإيطالية قصد الحصول على تصاريح بطاقة الإقامة الدائمة .

وحسب مصادر مطلعة كان يتم تمرير الإجابات إلى المرشحين قبل إجراء الإمتحان، ما سمح لأجانب بالحصول على شهادة اللغة الإيطالية وهو أحد الأمور الأساسية للحصول على تصريح الإقامة في إيطاليا.

ووفق المصدر وبعد أن استنطقت الهيئة القضائية المتهمين حول المنسوب إليهم بحضور دفاعهم، واختلاء الهيئة القضائية للتداول في الملف، قررت الهيئة إدانة مهاجر المغربي بستة أشهر سجنا نافذة وبأدائه غرامة مالية مهمة. فيما وزعت المحكمة بالتساوي على زوجين إيطالييْن، يتعلق الأمر برجل وزوجته لمدة ست سنوات.وهي التهم التي اقتنعت المحكمة بها لتصدر هذه العقوبات السجنية الكبيرة.

ويشار إلى أن المحكمة أمرت بمصادرة أكثر من 91 ألف يورو، وحكمت بالسجن بسنتين وعشرة أشهر على المتهمة التي كانت تقوم بمراقبة الإمتحان والتصديق على جلسات الإختبار

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