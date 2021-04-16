وزارة “اعويشة” تطلق الدورة الأولى من المعرض الافتراضي للكتاب الجامعي

هبة بريس- الرباط

تنطلق الدورة الأولى للمعرض الافتراضي للكتاب الجامعي التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال. ويعتبر المعرض الافتراضي الذي سوف يمتد من 20 إلى 27 ابريل 2021 تجربة أولى أطلقها قطاع التعليم العالي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، بشراكة مع وزارة الثقافة ومع المؤسسات التي تعنى بالنشر والكتاب على الصعيد الجامعي.

وقد أعلن المنظمون عن اختيار المفكر “إدغار موران” لإلقاء المحاضرة الافتتاحية للمعرض نظرا للسمعة العلمية لهذا الهرَم الفلسفي، وارتباطه بالمغرب وتشبثه بخدمة الطلبة المغاربة والمساهمة في الأنشطة العلمية للجامعات.

مصدر من اللجنة المنظمة للمعرض أشار إلى أن الدورة الأولى ستعرف مشاركة مختلف الجامعات والمؤسسات الجامعية، بالإضافة إلى وزارة الثقافة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأكاديمية المملكة، وأكاديمة الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وبلغ عدد الكتب التي سوف تعرض في هذه التظاهرة ما يزيد عن تسعمائة كتاب جامعي جديد ومائة مجلة إلكترونية مغربية جامعية، بالإضافة إلى روابط تعرف بالمكتبة الرقمية التي أطلقتها الوزارة بشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني والتي تم تثبيتها في الخزانة الجامعية لجامعة ابن طفيل على أساس تعميمها على باقي الجامعات.

هذا، وسيعلم المعرض الافتراضي، على تنظيم ثمان موائد مستديرة طيلة الأسبوع القادم ومحاضرات يلقيها باحثون جامعيون، من بينهم أحمد بوكوس، وعبد الرحمن طنكول، و بوعزيز وطوني رايلي، مدير المجلس الثقافي البريطاني، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة على صعيد المؤسسات الجامعية مع تنظيم مسابقة للقراءة خاصة بالطلبة، يميزها عمل جديد على الكتاب المغربي المسموع.

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