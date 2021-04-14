في الصورة جون بايدن

بايدن: سنسحب كل القوات الأميركية من أفغانستان دون شروط

2021-04-14 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن مسؤول أميركي الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن قرر إبقاء القوات الاميركية في أفغانستان الى ما بعد الاول من ماي، الموعد الذي حدد في اتفاق مع طالبان، على أن تنسحب “من دون شروط” بحلول 11 شتنبر.

وصرح المسؤول للصحافيين “سنبدأ انسحابا منظما للقوات المتبقية قبل الاول من ماي ونتوقع إخراج كل القوات الاميركية من البلاد قبل الذكرى العشرين (لاعتداءات) 11 شتنبر”، مؤكدا ان هذا الانسحاب سيكون “منسقا” ومتزامنا مع انسحاب القوات الاخرى التابعة لحلف شمال الاطلسي.

واضاف “ابلغنا طالبان من دون أي التباس أننا سنرد بقوة على أي هجوم على الجنود الأميركيين خلال قيامنا بانسحاب منظم وآمن”.

وتدخلت الولايات المتحدة في افغانستان غداة اعتداءات 11 شتنبر 2001 على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع. وسرعان ما اطاحت بنظام طالبان الذي اتهم بايواء تنظيم القاعدة الجهادي المسؤول عن الاعتداءات وزعيمه الراحل اسامة بن لادن.

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