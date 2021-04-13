تسجيل ثاني حالة تجلط دموي بعد تلقي لقاح “أسترازينيكا” في أستراليا

هبة بريس - وكالات

أعلنت أستراليا الثلاثاء، أنه تم تشخيص حالة ثانية بجلطة دموية بعد تلقي لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا، في وقت تسعى السلطات إلى انتظام حملة التطعيم المتعثرة بالبلاد.

يأتي ذلك، بعدما تخلت أستراليا هذا الأسبوع عن هدف تطعيم كل السكان البالغ عددهم 26 مليون نسمة تقريبا بنهاية العام، بعدما سجلت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية حالات نادرة لجلطات دموية بين بعض البالغين الذين تلقوا لقاح “أسترازينيكا”، الأمر الذي يشير إلى وجود صلة.

ودفع ذلك المسؤولين الأستراليين إلى التوصية بتلقي من تقل أعمارهم عن 50 عاما لقاح فايزر بدلا من “أسترازينيكا”، وهو ما أحدث حالة من الفوضى في حملة التطعيم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0