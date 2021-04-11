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مصر تُعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

قالت دار الإفتاء المصرية، الأحد، إنها استطلعت من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية هلال شهر رمضان المبارك 2021 لعام 1442 هجريا الموافق 2021.

وبحسب بيان الدار، تبين أن الإثنين، هو المتمم لشهر شعبان 1442 وأن الثلاثاء الموافق 13 إبريل الجاري هو أول أيام شهر رمضان 2021 .

وكشفت الحسابات الفلكية في وقت سابق أن موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا وموعد أول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442 سيوافق الثلاثاء 13 إبريل 2021 وينتهي يوم 12 مايو2021.

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