18 مرشحا لرئاسة البيرو

منذ 24 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

يصوت الناخبون في البيرو غدا الأحد لانتخاب رئيس للبلاد بين 18 مرشحا في اقتراع تبدو نتائجه غامضة سيترتب على الفائز فيه، حل مشكلة الطوارئ الصحية ومواجهة الركود الاقتصادي.

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18 مرشحا لرئاسة البيرو والنتائج غامضة
10.04.2021 | 20:14 GMT
18 مرشحا لرئاسة البيرو والنتائج غامضة
الانتخابات في بيرو
HENRY ROMERO / Reuters
يصوت الناخبون في البيرو غدا الأحد لانتخاب رئيس للبلاد بين 18 مرشحا في اقتراع تبدو نتائجه غامضة سيترتب على الفائز فيه، حل مشكلة الطوارئ الصحية ومواجهة الركود الاقتصادي.
وسيصوت 25 مليون ناخب في عموم البلاد إذ أبقي على الاقتراع في موعده رغم الموجة الثانية للجائحة، فيما يميل 10 من المرشحين إلى اليمين أو يمين الوسط، و4 إلى اليسار، بينما هناك مرشح واحد وسطي و3 قوميون.

وأشار مدير معهد الاقتراع إبسوس ألفريدو توريس إلى أن “استطلاعات الرأي الأخيرة توقعت أن أيا من المرشحين لن يحصل على أكثر من 10% من أصوات الدورة الأولى، ما يجعل هذه الانتخابات الأكثر غموضا”.

وقال: “نحو 28% من الذين أدلوا بآرائهم في الاستطلاع، لم يبتوا بعد في المرشح الذي سيمنحونه أصواتهم”.

ولا يبدي البيروفيون اهتماما كبيرا بهذه الحملة، بعدما أنهكتهم الأزمات المتكررة للمؤسسات التي أدى آخرها إلى أن يصبح للبلاد ثلاثة رؤساء في

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