هذه آخر مستجدات أطر الأكاديميات فوج 2016

محمد منفلوطي - هبة بريس

أكد مسؤول رفيع المستوى بأكاديمية جهوية في اتصال بهبة بريس، أن مايروج له كون أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المهني بصدد إعادة الاجراءات المتعلقة باجتياز التأهيل المهني بالنسبة لأستاذة وأستاذات أطر الأكاديميات فوج 2016، ممن اجتازوا التأهيل المهني، هي مجرد اشاعات لا أساس لها من الصحة، تهدف حسب مروجيها إلى التأثير على السير العادي.

وأضاف ذات المسؤول في اتصال هاتفي بهبة بريس، بأن هذه الفئة من فوج 2016، ممن اجتازوا التأهيل المهني تم ترسيمهم وترقيتهم إلى الرتبة 2، وأن مستحقاتهم المالية سيتم صرفها نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أن ما يروج له كون هذه الفئة معنية بدورها باجتياز التأهيل المهني لثاني مرة لا أساس له من الصحة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0