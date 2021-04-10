FILE PHOTO: Alibaba Group Executive Chairman Jack Ma gestures as he attends the 11th World Trade Organization's ministerial conference in Buenos Aires, Argentina December 11, 2017. REUTERS/Marcos Brindicci/File Photo

الصين تفرض على “علي بابا” أكبر غرامة في تاريخ الشركات الصينية

منذ ساعتين
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هبة بريس - وكالات

أعلنت المديرية الصينية للتحكم بالسوق تغريم شركة “علي بابا” بـ18.34 مليار يوان (2.78 مليار دولار) بسبب انتهاكات لتشريع مكافحة الاحتكار.

وجاء في بيان المديرية: “وفقاً لمادتي 47 و48 لقانون مكافحة الاحتكار، ومع مراعاة طابع، مدة ونطاق نشاط شركة “علي بابا غروب” الغير شرعي… قررت المديرية فرض غرامة بنسبة 4 في المئة من قيمة المبيعات الداخلية للشركة في عام 2019 التي بلغت 455.712 مليار يوان، لتبلغ الغرامة 18.228 مليار يوان”.

وفي نهاية يناير الماضي، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مصادر مطلعة، إن شركة “آنت غروب” الصينية تخطط لإعادة تشكيل نفسها كشركة مالية قابضة تحت إشراف البنك المركزي الصيني بعد ضغوط من الجهات التنظيمية، والتي عرقلت في وقت سابق الطرح التاريخي لأسهمها في البورصة.

وقالت الصحيفة إن شركة التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة “علي بابا” قدمت مخططا لإعادة الهيكلة، والذي يمكن الانتهاء منه قبل دخول الصين عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تستمر لمدة أسبوع في منتصف فبراير.

وقال البنك المركزي الصيني إن الشركة تسيطر على مجموعة من المؤسسات المالية، بما في ذلك الأوراق المالية وشركات التأمين، ويجب أن تنشئ شركة قابضة وفقا للقانون.

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