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بعد اعتقال زملائهم .. “أساتذة التعاقد” يحتجون بشوارع الرباط

منذ 3 ساعات
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هبة بريس - الرباط

مرة أخرى، خرج أساتذة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” اليوم الاربعاء، للاحتجاج بشوارع مدينة الرباط.

ورفع المحتجون الذين جابوا شوارع العاصمة شعارات قوية من قبيل “فليسقط المرسومين” و”عدالة .. كرامة .. ادماج”، الى جانب شعارات مطالبة باطلاق سراح الأساتذة الذين تم اعتقالهم أمس الثلاثاء من قبل العناصر الأمنية.

هذا وتأتي احتجاجات الأساتذة كخطوة تصعيدية ضمن الخطوات التي أعلنت عليها التنسيقية قبل أيام لدفع الوزارة الى الاستجابة الى مطالبهم وفي مقدمتها الادماج بالوظيفة العمومية.

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