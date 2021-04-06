الولايات المتحدة تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في "قائمة ترقب للإرهابيين"
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الولايات المتحدة تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في “قائمة ترقب للإرهابيين

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن اعتقال يمنيين اثنين مدرجين على “قائمة ترقب للإرهابيين” على حدود المكسيك، في الأشهر الماضية.

وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة أن “أفرادا من حرس الحدود ألقوا القبض عليهما لدى عبورهما الحدود مع المكسيك بالمخالفة للقانون”.

وأضافت أن “الرجلين اللذين اعتقلا في يناير ومارس الماضيين بالقرب من نقطة دخول في كاليفورنيا، كانا مدرجين على قائمة حكومية للإرهابيين المشتبه بهم وعلى قائمة منع الدخول”.

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