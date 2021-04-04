حزب جزائري : مشاركتنا في الانتخابات لاتعني دعمنا للنظام

هبة بريس- وكالات

اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، بالجزائر ،أن مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة لا تعني دعم النظام الحاكم بل خدمة للشعب وحماية لمصالحه.

وأضاف الشيخ عبد الله جاب الله، خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الشورى الجزائري أن المشاركة في الانتخابات والدخول إلى البرلمان هي تنفيذ لإرادة الشعب ومشاركة من أجل الرقابة على عمل السلطة وليست دعما ومساندة لها.

وقال أن من يرون في أن المشاركة في الانتخابات ميل للسلطة مخطئون فالمناضل الحقيقي هو من زكاه الشعب وأوصله للبرلمان وحمله أمانة الدفاع عن مصالحه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0