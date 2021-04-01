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الخارجية الاسبانية: 3000 سائح علقوا بالمغرب وسنعمل على ترحيلهم

منذ 32 دقيقة
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هبة بريس - الرباط

كشفت وزيرة الخارجية الإسبانية، أن حوالي 3000 سائح إسباني علقوا بالمغرب بعد قرار إيقاف الرحلات الجوية بين المغرب واسبانيا وفرنسا.

وذكرت الوزيرة الاسبانية، في تصريح إذاعي، أن سلطات بلادها ستعمل على ترحيل السائحين العالقين .

وفي هذا الصدد، قالت “عقب تعليق المغرب للرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا لأسباب صحية ، يواجه مئات المواطنين الإسبان المتواجدين بالمغرب صعوبة في العودة إلى إسبانيا” ، داعية إياهم إلى الامتثال للقيود.

هذا ويشار الى أن السلطات المغربية أعلنت تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا واسبانيا منذ منتصف ليلة 30 مارس كإجراء لتفادي انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

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