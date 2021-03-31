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السعودية: التطعيم بلقاح كورونا ليس شرطاً لأداء “عمرة رمضان”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأربعاء أن الحصول على لقاح كورونا ليس شرطاً حتى الآن للراغبين في أداء العمرة من داخل المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع تويتر: “حتى الآن، غير مطلوب (الحصول على لقاح كورونا) للعمرة في رمضان”.

وأضافت: “الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة، حسب تعليمات وزارة الصحة، من 18 إلى 70 سنة”.

وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق أنها تستعد لموسم عمرة رمضان بداية من نقاط الفرز لتصاريح “اعتمرنا” ومناطق نقل المعتمرين، إضافةً إلى التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، والارتباط الوثيق بين الوزارة وتطبيق توكلنا.

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