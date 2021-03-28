ايطاليا: اندلاع حريق بمنزل مهجور يتسبب في وفاة مهاجر مغربي

عبد اللطيف الباز/ إيطاليا

لقي مهاجر مغربي مصرعه في حريق مهول شب، مساء أول أمس ، بمنزل مهجور ببلدة سيلفي مارينا بمقاطعة بيسكارا .

وحسب مصدر “هبة بريس ”، فإن عناصر وحدة الإنقاذ الدفاع المدني انتقلوا إلى عين المكان فور توصلهم بالخبر، بحيث جرى إخماد الحريق بسبب كثافة النيران.

وأوضح المصدر نفسه أن الستيني كان يدعى قيد حياته ” م ع” يعمل كبائع متجول حيث سقط فوقه سقف المنزل الذي كان يحتمي فيه لتدفئة نفسه من البرد

و حسب مصدرنا فاستخدام موقد زيت هو الذي تسبب في اندلاع الحريق حيت تم وضعه على بعد بضعة سنتيمترات من مكان السرير .

هدا و تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتحديد ظروف و أسباب الحادث المأساوي .

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