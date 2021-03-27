تفاصيل جنوح سفينة عملاقة بقناة السويس وتعطل حركة الملاحة

هبة بريس - وكالات

جنحت سفينة حاويات كبيرة أثناء مرورها في قناة السويس، مما تسبب في إغلاق الشريان الدولي، وحدوث زحام في البحر الأبيض المتوسط والأحمر وقناة السويس نفسها، مما دفع بعض السفن لتغير طريقها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وتعثرت السفينة إيفر جيفن، التي يبلغ وزنها 220 ألف طن، وطولها 400 متر في القناة يوم الثلاثاء، على ضفتي القناة، وفشلت عدة محاولات لإعادة تعويمها.

والسفينة إيفر جيفن، التي تحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، مملوكة لشركة الشحن التايوانية Evergreen ومسجلة في بنما.

وفي هذا الصدد، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن 321 سفينة في وضع الانتظار منذ جنوح السفينة .

ولفت ربيع في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إلى أننا “شكلنا غرفة عمليات بهدف وضع خطة لتعويم السفينة الجانحة” ،مشيرا إلى أن “الحادث ل يؤد إلى تلوث القناة”.

وأكد ربيع أننا “في موقف صعب لأن السفينة الجانحة كبيرة جدا وتحمل على متنها كميات ضخمة من البضائع”، لافتا إلى أن “جنوح السفية وقع في الممر القديم للقناة وليس في الممر الجديد”.

وقال إن سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح ساهمت في جنوح السفينة لكنها ليست السبب، مشيرا إلى أنه تمت إزالة 9000 طن من مياه الصابورة من السفينة الجانحة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن لم تقع أي إصابات أو وفيات جراء جنوح السفينة في القناة، مؤكدا العمل على توسيع عمليات الحفر حول السفينة وتعويمها.

وقال إن هناك 14 سفينة قطر تشارك في عملية تعويم السفينة الجانحة، لافتا إلى أن دفة السفينة عادت للعمل مجددا.

واستأنفت هيئة قناة السويس، محاولة تعويم جديدة بعد ظهر اليوم السبت، في وقت وصف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي جنوح السفينة في قناة السويس بأنه “حادث شديد الاستثنائية”.

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