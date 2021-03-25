تجديد الثقة في “محمد عواج” مديرا لأكاديمية التربية والتكوين بجهة الشمال

هبة بريس- مكتب طنجة

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 25 مارس الجاري، على مقترح تعييينات تهم مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث جددت الحكومة الثقة في محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وسبق لمحمد عواج أن تقلد مهمة رئاسة مصلحة بنيابة طنجة أصيلة ، كما تحمل مسؤولية نائب اقليمي للوزارة بنيابة شفشاون، كما شغل منصب مدير الأكاديمية الجهوية لتازة الحسيمة تاونات .

و تمت المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:

– وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان-قطاع حقوق الإنسان:

– حميد عشاق: مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية.

– محمد عادي: مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان.

– السيدة حسناء الطريبق: مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي – المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

 قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

– السيد عبد القادر سبيل: عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات – جامعة الحسن الأول بسطات.

 قطاع التربية الوطنية:

– محمد أضرضور: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط –سلا –القنيطرة.

– محمد عواج: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

– محمد ديب: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق.

– مولاي أحمد الكريمي: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي.

– وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الشباب والرياضة

– أنوار الأزهري: مفتش عام بقطاع الشباب والرياضة

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