مفكرون ورجال قانون عرب يجتمعون في ندوة علمية دولية بجامعة الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

تحت عنوان: ” تشجيع الاستثمار والوسائل البديلة لحل المنازعات :بين الواقع والمأمول “، وبمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين، ممثلين عن مختلف الجامعات المغربية والأجنبية، ينظم مختبر الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وماستر القانون المدني والمعاملات الالكترونية، ندوة دولية عن بعد، يومي الجمعة والسبت 26 – 27 مارس 2021، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بتوقيت المملكة المغربية، وذلك وفق البرنامج التالي:

في اليوم الأول، غدا الجمعة، ستوكن على الساعة 10:00 إلى غاية 10:30، جلسة افتتاحية، تترأسها الأستاذة ليلى بنيسي، مديرة مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، وأستاذة التعليم العالي، مؤهلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة شعيب الدكالي – الجديدة. وخلال الجلسة الافتتاحية تتم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، من قبل الدكتور المهدي الصوتي بجامعة القرويين؛ وإعطاء الكلمة لكل من رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة – الجديدة، فضلا عن كلمة الدكتورة ليلى بنيسي، والدكتورة حليمة المغاري، منسقة ماستر القانون المدني والمعاملات الالكترونية، وأستاذة مؤهلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، و كلمة ممثل اللجنة التنظيمة ومنسق أشغال الندوة، الدكتور يونس نفيد، أستاذ التعليم العالي، مؤهل بنفس الكلية.

وبعدها ستعقد الجلسة العلمية الأولى، من الساعة 11:00 وإلى غاية الساعة 12:30، برئاسة الدكتور معلوي بن عبد الله الشهراني، أستاذ علوم الجريمة المشارك، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – المملكة العربية السعودية.

وتبتدئ الجلسة العلمية الثانية على الساعة 15:00، إلى الساعة 16:45، برئاسة الدكتور يونس نفيد.

وسيعرف اليوم الثاني للندوة الفكرية الدولية، بعد غد، السبت 27 مارس الجاري، مناقشة المواضيع المبرمجة في الجلسة العلمية الثالثة، التي ستنطلق على الساعة 10:00، وإلى غاية الساعة 11:45، برئاسة الأستاذة ليلى بنيسي.

هذا، فيما ستبدأ الجلسة العلمية الرابعة، على الساعة 12:00 وإلى غاية الساعة 13:30، برئاسة الدكتور مصطفى الفضالي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة شعيب الدكالي -الجديدة.

وعلى ساعة 13:45، سيتم الانتقال إلى مناقشة المواضيع المبرمجة في الجلسة العلمية الخامسة، التي ستتولى رئاستها الدكتورة أمل ملاحي، أستاذة باحثة بكلية الحقوق، جامعة شعيب الدكالي- الجديدة- ، وستتواصل إلى غاية الساعة 15:45.

وسيتم خلال هذه الندوة التفاعلية، التي ستنظم عبر تقنية التواصل المرئي مباشرة على صفحة “كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة شعيب الدكالي – الجديدة”، عبر المنصة الإلكترونية “فايسبوك”: FSJES EL Jadida officiel(Facebook)، مناقشة عدة محاور ستتناول موضوع: “تشجيع الاستثمار والوسائل البديلة لحل المنازعات :بين الواقع والمأمول”، من زوايا مختلفة، من بينها:

“العدالة البديلة لفض المنازعات في الشريعة الإسلامية (الطفل نموذجا) “؛ “تحديات وآفاق الاستثمار بإفريقيا”؛ “الوساطة في تسوية المنازعات البنكية، ودورها في تشجيع الاستثمار”؛ “دور التحكيم في حل منازعات الجماعات الترابية”؛ “الوساطة الإلكترونية والاستثمار- أي تأثير”؛ “القانون كأداة لتشجيع الاستثمار”؛ “دور الصلح في تحقيق الأمن في الدول داخليا وخارجيا “؛ وغيرها من المحاور.

وستعرف الندوة حضور و مشاركة أساتذة ومتخصصين من بلدان مختلفة، من ضمنهم الدكتور يحي بوغالب، رئيس جامعة شعيب الدكالي – الجديدة؛ والدكتوررشيد هلال، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة – الجديدة؛ والدكتورة ليلى البنيسي، مديرة مختبر الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية؛ والدكتورة حلية لمغاري، منسقة ماستر القانون المدني والمعاملات الإلكترونية، أستاذة التعليم العالي، مؤهلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الجديدة؛ والدكتور يونس نفيد، أستاذ التعليم العالي بنفس الكلية؛ والدكتور معلوي بن عبد الله الشهراني، أستاذ علوم الجريمة المشارك، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – المملكة العربية السعودية؛ والدكتورعبد الرؤوف أحمد عايش بني عيسى، أستاذ أصول التربية والدراسات الإسلامية، جامعة العلوم الإسلامية العالمية -المملكة الأردنية الهاشمية؛ والدكتور عادل فراج، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، جامعة شعيب الدكالي – الجديدة – المملكة المغربية؛ والدكتورة سلمى وردة، أستاذة محاضرة بكلية الحقوق – جامعة الأخوة، منتوي قسنطينة 1، الجزائر؛ والدكتور عمر السكتاني، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة ابن زهر – أكادير – المملكة المغربية؛ وغيرهم من الأساتذة الباحثين.

هذا، وستعرف الندوة مشاركة العديد من الطلبة الباحثين من داخل المغرب وخارجه.

وبعد مناقشة جميع المواضيع المقدمة من لدن الأساتذة والطلبة الباحثين، لإغناء النقاش والبحث عن الحلول الكفيلة لتشجيع الاستثمار، عن طريق الاعتماد عن الوسائل البديلة لحل المنازعات، ستختتم الندوة العلمية الدولية المنظمة عن “بعد”، بعد عقد الجلسة الختامية، وقراءة التقرير الختامي، والقاء كلمة باسم اللجنة التنظيمية.

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