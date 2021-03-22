استجابة لنداءات أساتذتهم .. تلاميذ يخرجون للاحتجاج بالشوارع

هبة بريس – الرباط

خرج العشرات من التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية بمدن المملكة، للاحتجاج في مسيرات احتجاجية اليوم الاثنين.

وجاء خروج التلاميذ الذين يتابعون دارستهم بمختلف المستويات الدراسية، استجابة لنداءات أساتذهم المضربين عن العمل وتضامنا معهم بسبب التعنيف الذي تعرضوا له خلال احتجاجاتهم ضد “التعاقد” بمدينة الرباط.

وحسب صور وفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رفع التلاميذ شعارات تضامنية مع “أساتذة التعاقد” ومنددة بتعرض مدرسيهم للتعنيف ، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل للاستجابة لمطالب هذه الفئة وإنصافها.

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