الجزائر .. تجدد مسيرات الحراك الشعبي
حراك الجزائر

مظاهرات جديدة للحراك الطلابي في الجزائر

منذ 32 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

عاد الحراك الطلابي في الجزائر اليوم الثلاثاء إلى الشارع، في رابع أسبوع على التوالي يتظاهر فيه الطلبة في العاصمة وعدة مدن جزائرية، للمطالبة بالحريات والانتقال الديمقراطي الحقيقي وتمدين الحكم، ورفضاً للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل.

وشهدت العاصمة الجزائرية اليوم مظاهرة طلابية جديدة، رفعت فيها شعارات وهتافات مناوئة للسلطة، وتجمّع الطلبة في ساحة الشهداء، قبل الانطلاق في المظاهرة

و أطلقت شعارات تصف البرلمان السابق بغير الشرعي، والانتخابات المقبلة بالمسرحية السياسية، بسبب ما يعتبره المتظاهرون غياب الشروط والمناخ الديمقراطي الذي يسمح بإجراء انتخابات شفافة من شأنها أن تفرز برلماناً شرعياً.

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