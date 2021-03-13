الأردن .. استقالة وزير الصحة إثر حادث انقطاع الأوكسجين بمستشفى

هبة بريس – وكالات

قدم وزير الصحة الأردني نذير عبيدات اليوم السبت 13 مارس استقالته من منصبه على إثر حادث انقطاع الأوكسجين بأحد المستشفيات الحكومية.

وأعلن عبيدات في تصريح صحفي ، أنه قدم استقالته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة ؛ بعد حادث نقص الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي (شمال غرب عمان ) والذي أدى إلى وفاة ستة أشخاص .

وقال “أنا كوزير صحة أتحمل المسؤولية الأخلاقية كاملة بهذا الخصوص وقدمت استقالتي لرئيس الوزراء “.

ونجم الحادث ، بحسب وزير الصحة ، عن نقص في خزانات الأوكسجين بسبب نضوب نسبة الأوكسجين في الخزانات بالمستشفى .

وأوضح أن ” انقطاع الأوكسجين استمر لمدة ساعة تقريبا وتم اتخاذ بعض الإجراءات ، ووضع أوكسجين بديل ، غير أنه لم يكن كافيا مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص “.

وأشار إلى احتمال وجود “تقصير ” ، قائلا إنه “سيتم محاسبة المقصرين وأن هناك لجنة من النيابة العامة تقوم بالتحقيق بهذا الموضوع للوقوف على أسباب وفاة هؤلاء الأشخاص “.

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