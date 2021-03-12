بريطانيا.. اعتقال شخص خطير أنتج أغنيات لـ”داعش”

هبة بريس ـ وكالات

كشفت شرطة لندن أنها أوقفت رجلا أنتج مجموعة من الأغاني تعبر عن إعجابه بتنظيم “داعش”، وخطط لهجوم إرهابي في بريطانيا.

وقالت الشرطة إن “أبو صهيب (27 عاما) طلب أسلحة ومعدات وملابس عن طريق الإنترنت تجهيزا للهجوم، وتم إلقاء القبض عليه في عملية مسلحة للشرطة بعد أن طلب شراء سيف كبير عن طريق الإنترنت”.

من جهته قال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن ريتشارد سميث: “خلال عدة أشهر سعى المتهم للحصول على الأسلحة والمعدات المطلوبة لارتكاب هجوم إرهابي. هو شخص خطير لأبعد حد لكننا تمكنا من التدخل وإلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من تنفيذ الهجوم”.

وضبطت الشرطة أجهزة إلكترونية لدى المتهم في 9 يوليو الماضي، وعثرت على فيديو ورسائل صوتية ردد فيها كلمات يصف نفسه بأنه “مؤيد صريح لـ”داعش”، وتشير إلى أن “بحوزته سترة ناسفة”.

بدوره، نفى أبو صهيب التخطيط لهجوم إرهابي، وقال إن “المعدات التي اشتراها كانت لفيديوهات محاكاة ساخرة وهي شكل من الأغاني التي تركز على العنف والجريمة”.

ومن المقرر صدور الحكم عليه في أبريل المقبل.

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