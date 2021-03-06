مؤلم …حادثة شغل تودي بحياة مهاجر مغربي بإيطاليا

عبد اللطيف الباز / مكتب إيطاليا

لقي مهاجر مغربي خمسيني مصرعه في حادثة شغل ببلدة مينيربيو بمحافظة بولونيا إثر دهسه بإحدى رافعات الشحن التي كان يتولى قيادتها أثناء مزاولته العمل.

وحسب مصادر مطلعة الحادثة التي لم تترك مجالا لإنقاذه بالرغم من سرعة تدخل فرق الإنقاذ بكل تلاوينها،حيت فقد السيطرة على الرافعة التي انقلبت أثناء مناورة،إلا أن المهاجر المغربي كان قد فارق الحياة ساعات قبل ذلك حسب المعاينة الأولية للأطباء.

ومباشرة بعد إشعارها بالحادثة انتقلت السلطات الإيطالية وباشرت التحقيق في الحادثة لكشف حيثياتها، التي اشرفت على نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل.

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