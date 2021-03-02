سطات.. أطر الإدارة التربوية يعتصمون أمام المديرية الاقليمية

محمد منفلوطي_هبة بريس

نظم التنسيق لجمعيات أطر الإدارة التربوية بسطات، اعتصاما أمام مقر المديرية الاقليمية للتعليم صباح اليوم الثلاثاء، ضمن صرخة مدوية لضحايا المرسوم 2.18.294 ، مؤكدين خوضهم مختلف أشكال الاحتجاجات المشروعة لهيئة الإدارة التربوية المزمع على مدى أيام 2، 3، 9، 10 و23 مارس 2021، من الساعة 10 صباحا إلى غاية الساعة 15 بعد الزوال أمام المديريات الإقليمية.

وردد المحتجون شعارات من أمام مقر المديرية الاقليمية بسطات دون أن يسمح لهم بولوجها، داعين الحكومة والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في التنزيل الفوري، ودون أي تراجع، للاتفاقات المبرمة بشأن هذا الملف، الذي لم يعد يحتمل التأخير، لوضع حد للاحتقان المتصاعد لدى مختلف منتسبي الإدارة التربوية، مشددا على أن هذا الملف يجب معالجته وفق مقاربة تشاركية بعيدا عن التجاذبات السياسية الضيقة.

‎واستغرب المحتجون الذين كانوا مساندين ببعض الفعاليات النقابية الأكثر تمثيلية، تماطل الحكومة ووزارة التربية الوطنية وعدم تفاعلهما مع الدور المحوري والقيادي الذي تضطلع به هيئة الإدارة التربوية في مختلف الأوراش الإصلاحية، ومعها التدبير اليومي للمؤسسات التعليمية المثخن بالمهام والمسؤوليات، معتبرين أن إنصاف وتحفيز أطر الإدارة التربوية جزء لا يتجزأ من الإصلاح المنشود بقطاع التربية والتكوين، مؤكدين أن خوضهم لهذا المسلسل النضالي يأتي في إطار تنصل الوزارة من التزاماتها تجاه ملف الإدارة التربوية، إسنادا و مسلكا، و في إطار تتبع و مواكبة و تنزيل البرنامج النضالي الصادر عن التنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنية للإدارة التربوية بالمغرب.

ويشار أن التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية المديرات و مديري التعليم الابتدائي و الجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بسطات، عقد اجتماعا تشاوريا يومه الجمعة 26 فبراير 2021 ، للتداول حول واقع و آفاق ملف الإدارة التربوية، وسبل إنجاح محطات البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق الوطني في بيانه الصادر يوم الخميس 18 فبراير 2021.

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