رجال ونساء الإدارة التربوية يخوضون اعتصامات أمام المديريات

منذ 52 دقيقة
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*الصورة تعبيرية * 

منفلوطي_ هبة بريس

قررت ثلاث هيئات تمثل أطر الادارة التربوية بأسلاكها التعليمية الثلاث بالمغرب، خوض صيغا نضالية واعتصامات أمام مقر المديريات الاقليمية والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال شهر مارس، وكشف البيان الوطني الثلاثي المشترك أنه سيتم الاعلان عن اضراب وطني عن العمل لأطر الادارة التربوية بتنسيق مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، يليها الاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والوزارات المعنية بملف الادارة التربوية.

في السياق ذاته، أصدر التنسيق الاقليمي بسطات، بلاغا توصلت هبة بريس بنسخة منه، أكد المحتجون من خلاله أنه وفي ظل أجواء الاحتقان التي تخيم على القطاع بسبب تنصل الوزارة من التزاماتها تجاه ملف الإدارة التربوية، إسنادا و مسلكا، و في إطار تتبع و مواكبة و تنزيل البرنامج النضالي الصادر عن التنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنية للإدارة التربوية بالمغرب، عقد التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية المديرات و مديري التعليم الابتدائي و الجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بسطات اجتماعا تشاوريا يومه الجمعة 26 فبراير 2021 ، للتداول حول واقع و آفاق ملف الإدارة التربوية، وسبل إنجاح محطات البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق الوطني في بيانه الصادر يوم الخميس 18 فبراير 2021.

وأضاف البلاغ أنه و بعد نقاش جاد و مسؤول أعلن التنسيق الاقليمي تحيته عاليا كافة الأطر الادارية بالإقليم على جديتهم و انخراطهم اللامشروط في إنجاح الموسم الدراسي الحالي رغم الاكراهات المتعددة، و التضحيات الكبيرة التي تفرضها المرحلة و المرتبطة أساسا بإجراءات الوقاية من تداعيات جانحة كورونا كوفيد 19، منددا بالتعامل اللامسؤول للوزارة والحكومة مع ملف الإدارة التربوية ، و يحملها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع.

هذا وثمن التنسيق الاقليمي ما جاء في بيان التنسيق الوطني الصادر يوم 18 فبراير 2021، معلنا استعداده الكامل للانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة الى حين تحقيق كل المطالب العادلة و المشروعة،
دعوته كافة الأطر الإدارية بالإقليم الى رص الصفوف والتعبئة الشاملة لإنجاح كل المحطات النضالية التي تقتضيها الظرفية الحالية.
كما ناشد التنسيق الاقليمي بسطات كل الهيئات النقابية و الحقوقية و المنابر الإعلامية و جمعيات المجتمع المدني دعم و مساندة نضالات أطر الإدارة هيئة الإدارة التربوية.

ويشار أن مطالب أطر الادارة التربوية تختزل في عدم وفاد الوزارة الوصية على القطاع بالتزاماتها المعبر عنها في عدد من المؤسسات الرسمية والمنابر الاعلامية، وعلى رأسها منح صفة إطار “متصرف تربوي” للآلاف من مديري الموسسات التعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاث من صنف الإسناد على غرار باقي خريجي مسلك الإدارة التربوية، والعمل على ضرورة إعادة النظر في التعويضات عن المهام التي وصفوها بالهزيلة.

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