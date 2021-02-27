إعطاء أكثر من 225 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم

هبة بريس – وكالات

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت 27 فبراير، أنه تم حتى الآن إعطاء ما مجموعه 225.1 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم.

وأوضحت البيانات أن معدل التطعيم الأخير يقدر في جميع أنحاء العالم بحوالي 4.54 مليون جرعة في اليوم على أساس تقارير ترددت في هذا الصدد.

وبهذا المعدل، يضيف المصدر، يتوقع أن يستغرق إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75 في المئة من سكان العالم ست سنوات وتسعة أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ على مستوى العالم 113.4 مليون فيما بلغ عدد الوفيات 2.52 مليون.

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