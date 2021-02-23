صحافية جزائرية: “الحراك ليس لتغيير دمية بأخرى بل لبناء وطن يليق بالشهداء”

هبة بريس – الدار البيضاء

هاجمت الصحافية الجزائرية سمية متيش المعروفة بمواقفها القوية و دفاعها المستميث عن الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية النظام الحاكم بالجارة الشرقية و ذلك على إثر تجدد المظاهرات و خروج آلاف الجزائريين للشوارع.

و كتبت الصحافية الجزائرية سمية متيش تدوينة بمواقع التواصل الاجتماعي انتقذت فيها سلطات الجزائر الرسمية التي تحاول الالتفاف على مطالب الشعب و رغبته في التغيير.

و جاء في تدوينة الإعلامية متيش: “الحراك الشعبي في الجزائر فكرة قائمة على مبدأ والفكرة لا تموت”، مضيفة: “قبل عامين صدحنا حرية ليس لتغيير دمية بأخرى بل لبناء وطن يليق بإسم بلد الخيرات والثروات والشهداء”.

و أضافت الإعلامية الجزائرية: “نريد وطنا نبنيه معا بأيادي وقلوب نظيفة وبأمل كبير في التغيير، وجود لتغيير آني أو لنتائج فورية وخلطة سحرية لجني الثمار، خطوة خطوة نتمسك بالفكرة والمبدأ والصبر الكبير لنرى الجزائر زينة البلدان”.

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