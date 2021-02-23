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بسبب علمهم بقرار تعليق الرحلات من السفارات.. مغاربة ينتقدون صمت الحكومة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع 9 دول ابتداء من ليلة الاثنين، بسبب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا.

ويتعلق الأمر بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا، وهولندا وسويسرا وتركيا.

وفي هذا الصدد، كشفت السفارة التركية بالرباط، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن الحكومة المغربية قررت تعليق دخول المسافرين والرحلات القادمة من تركيا، لمدة 15 يوما..

من جانبها، أعلنت السفارة السويسرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه اعتبارا من الإثنين ستتوقف جميع الرحلات الجوية بين سويسرا والمغرب بشكل مؤقت، بناء على قرار من السلطات المغربية، وذلك طيلة 14 يوما.

صمت الحكومة عن قرار تعليق الرحلات وعدم إعلانه للعموم عبر بلاغ رسمي، آثار سخط واستياء عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالدول المذكورة أو ممن يضطرون إلى السفر إليها باستمرار لأسباب متعددة.

وأفاد عدد من المواطنين، أنهم تفاجأوا بتداول خبر تعليق الرحلات مع 9 دول أجنبية بسبب السلالات المتحورة لفيروس كورونا، غير أنهم لم يكترثوا للأمر، لعدم تأكيده من الجهات الرسمية، قبل أن يصدموا بالتأكيد من سفارات الدول المعنية.

وعاب المغاربة على حكومتهم الاستمرار في نهج سياسة الصمت والتجاهل، لافتين أن الأمر سيكبدهم خسائر مادية وله انعكاسات صحية وأسرية عليهم، ومطالبين السلطات المعنية بالخروج ببلاغات وأخبار رسمية بعد اتخاذ القرارات لتفادي ترويج الاخبار الزائفة والكاذبة.

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