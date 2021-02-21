ألمانيا تسجل 7676 إصابة جديدة بكورونا

هبة بريس

سجلت ألمانيا 7676 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و145 وفاة بسبب هذا الفيروس.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع إلى 386559 إصابة، فيما ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بهذا الفيروس إلى 67841 وفاة.

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد قررت خلال اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، الأسبوع الماضي، تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد، لمنع انتشار فيروس كورونا حتى 7 مارس المقبل.

وستتخذ خطوات لتخفيف إجراءات الإغلاق فقط في حال كان عدد الإصابات الجديدة بالفيروس مستقرا، وأدنى من 35 إصابة لكل 100 ألف من السكان خلال 7 أيام، وعندئذ سيكون من الممكن فتح المحلات التجارية والمتاحف وغيرها من المنشآت.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0