ألمانيا تسجل 7676 إصابة جديدة بكورونا

منذ 4 ساعات
0

هبة بريس 

 

سجلت ألمانيا 7676 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و145 وفاة بسبب هذا الفيروس.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع إلى 386559 إصابة، فيما ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بهذا الفيروس إلى 67841 وفاة.

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد قررت خلال اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، الأسبوع الماضي، تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد، لمنع انتشار فيروس كورونا حتى 7 مارس المقبل.

وستتخذ خطوات لتخفيف إجراءات الإغلاق فقط في حال كان عدد الإصابات الجديدة بالفيروس مستقرا، وأدنى من 35 إصابة لكل 100 ألف من السكان خلال 7 أيام، وعندئذ سيكون من الممكن فتح المحلات التجارية والمتاحف وغيرها من المنشآت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اليونان تتنصت على مكالمات “واتساب” و”فايبر” و”سيغنل”

اليونان تتنصت على مكالمات “واتساب” و”فايبر” و”سيغنل”

منذ 7 دقائق
Photo of غوتيريس يدين “استخدام القوة المميتة” في بورما

غوتيريس يدين “استخدام القوة المميتة” في بورما

منذ 5 ساعات
Photo of روسيا تسجل أول نظام لتشخيص السلالة البريطانية من كورونا

روسيا تسجل أول نظام لتشخيص السلالة البريطانية من كورونا

منذ 6 ساعات
Photo of قائمة حديثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

قائمة حديثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

منذ 6 ساعات
Photo of فرنسا تسجل 183 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

فرنسا تسجل 183 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة…

منذ 15 ساعة
Photo of زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب سواحل غربي تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب سواحل غربي تركيا

منذ 16 ساعة
Photo of الآلاف يتظاهرون في برلين تضامنا مع ضحايا هجوم هاناو

الآلاف يتظاهرون في برلين تضامنا مع ضحايا هجوم هاناو

منذ 18 ساعة
Photo of ميانمار: مقتل شخصين وجرح العشرات بعد إطلاق الشرطة الرصاص الحي

ميانمار: مقتل شخصين وجرح العشرات بعد إطلاق الشرطة الرصاص…

منذ 19 ساعة
Photo of تونس تعلن عن رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا

تونس تعلن عن رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا

منذ 20 ساعة
Photo of صحيفة بريطانية : حملة التلقيح بالمغرب تُحرج الاتحاد الاوربي

صحيفة بريطانية : حملة التلقيح بالمغرب تُحرج الاتحاد الاوربي

منذ 21 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق