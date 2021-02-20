درك سطات يتفاعل مع تلاميذ العالم القروي لتحسيسهم بالسلامة الطرقية

هبة بريس _ ياسين الضميري

في إطار أنشطتها التربوية الموازية، نظمت مجموعة مدارس لكرايم التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بسطات يوما تحسيسيا لفائدة تلامذتها و ذلك موازاة مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي ينظم هاته السنة تحت شعار “من أجل الحياة”.

هذا النشاط التربوي، شهد حضور مجموعة من الشخصيات يتقدمهم مسؤولو سرية الدرك الملكي بإقليم سطات الذين قدموا للتلاميذ شروحات نظرية و ميدانية تتعلق بالسلامة الطرقية و بأهمية احترام قوانين السير، و هي الشروحات التي استحسنها التلاميذ و تفاعلوا معها بشكل كبير من خلال عدد من الأسئلة التي أجاب عنها ممثلو جهاز الدرك الملكي بسلاسة.

و قدم عناصر الدرك عرضا مستفيضا وشاملا لقانون السير وإشارات المرور وعلامات التشوير، وبعض مخالفات السير المتكررة بالإضافة إلى شروحات وتوضيحات للتلميذات والتلاميذ حول احترام قانون السير وكيفية المساهمة في إنجاح السلامة الطرقية ودور التلاميذ في عملية التحسيس للوقاية من حوادث السير، وتوعية الآباء والأمهات بضرورة احترام قانون السير.

و لم يفوت تلاميذ مجموعة مدارس لكرايم ضواحي مدينة سطات الفرصة تمر دون أن يبهروا الحاضرين بعروض مسرحية و فقرات غنائية و كبسولات تحسيسية باللغتين العربية و الفرنسية أمام الأطر التربوية و الأمهات و الآباء و المسؤولين الأمنيين و السلطات المحلية الذين نوهوا بجودة العروض المقدمة.

و حرص التلاميذ بتأطير من الطاقم الإداري و التربوي للمؤسسة على إلقاء عروض نظرية تحسيسية تحث على احترام ممرات الراجلين، فضلا على الإرشادات والنصائح في موضوع السلامة الطرقية، و وجوب احترام قانون السير حفاظا على سلامة جميع مستعملي الطريق.

كما كان للتلاميذ فرصة لحضور عرض ترفيهي قام بتنشيطه عدد من الفكاهيين الشباب الذين حاولوا تحسيس التلاميذ بأهمية السلامة الطرقية بشكل ساخر و بأسلوب بسيط ضاعف من تفاعل التلاميذ معه و تجاوبهم بشكل تلقائي و حماسي، ليختتم اليوم التحسيسي بتوزيع شواهد تقديرية على مختلف التلاميذ المشاركين في العروض.

و في هذا الصدد، أوضح محمد منفلوطي مدير مجموعة مدارس لكرايم بسطات في تصريح لهبة بريس أن هاته المبادرة تأتي تزامنا مع تخليد بلادنا لليوم الوطني للسلامة الطرقية و تفعيلا للتوصيات الوزارية التي نصت على ضرورة التواصل مع التلاميذ وتحسيسهم بأهمية احترام قوانين السير.

و شدد محمد منفلوطي على أن هذا الحفل يأتي في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي، ودعما للتمدرس وخاصة في صفوف الفتيات بالعالم القروي، وانسجاما مع المجهودات التي تقوم بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة البيضاء سطات لتكريس مفهوم المقاربة التشاركية و الذي جعل من الفضاءات التعليمية ملتقى لتقاسم التجارب وتبادل الخبرات واستقبال الآباء والأمهات لتقريب وجهات النظر وتقييم العمل التربوي خدمة للناشئة على اعتبار أن المتعلم يعد محورا أساسيا للعملية التعليمية التعلمية.

وأكد المسؤول ذاته أن هذا النشاط التحسيسي يعتبر من الأنشطة المهمة التي تحمل رسالة توعوية إلى التلاميذ، مشددا على أهمية هذا اليوم الذي اعتبره فرصة للتحسيس والتواصل مع كافة التلاميذ وأولياء أمورهم، للتعريف والتحذير من مخاطر الطريق، وايصال هذه الأفكار إلى كافة الأسر والعائلات، معتبرا هذا اللقاء منصة للانفتاح على كافة الشركاء والمجتمع المدني بغية تحقيق رؤية موحدة من شأنها أن تساهم في وقف نزيف حوادث السير.

و تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث الذي نال استحسان الجميع، شهد حضور كل من قائد سرية الدرك الملكي بإقليم سطات و نائبه و عدد من عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجين و لسرية أولاد سعيد، فضلا على المدير الإقليمي للتعليم بسطات و المدير الإقليمي للتجهيز و قائد المنطقة و عدد من ممثلي وزارة الداخلية و كذا بعض منتخبي جماعة مزورة و أعضاء جمعيات المجتمع المدني و في مقدمتهم جمعية السعادة بلا حدود و عدد من ممثلي المنابر الإعلامية الوطنية و المحلية، فضلا على ممثلي جمعية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ و كذلك عدد من التلاميذ السابقين بالمدرسة و الذين أصروا على ربط جسور التواصل مع أطر و مسؤولي مجموعة مدارس لكرايم التابعة لإقليم سطات في هذا اليوم المتميز.

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