فرنسا تحظر دخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلا لأسباب قاهرة

منذ 10 دقائق
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هبة بريس ـ متابعة 

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس عقب اجتماع مجلس الدفاع أن بلاده ستحظر دخول جميع المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومغادرتهم، إلا لأسباب قاهرة.

وقال: “سيمنع دخول فرنسا ومغادرة أراضينا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ما لم تكن هناك أسباب قاهرة”.

وأضاف: “هذه القاعدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل”.

من جهته، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم فرض حجر صحي كامل في البلاد، وأشار إلى ضرورة تشديد حضر التجول إضافة إلى إغلاق الحدود مع خارج الاتحاد الأوروبي.

وأكد ماكرون على أهمية تشديد الرقابة على القادمين من داخل الاتحاد بإلزامية الفحوصات السلبية لاختبار (PCR)، وتكثيف حملات الفحوصات والتلقيح في البلاد.

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