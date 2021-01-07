رسميا .. الكونغرس يصادق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

صادق الكونغرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر الماضي.

وصدق الكونغرس على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير الجاري.

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