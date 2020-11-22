اثيوبيا.. الهجوم على عاصمة إقليم تيرغاي سيبدأ خلال 72 ساعة

*الصورة من الارشيف*

هبة بريس- وكالات

أطلق الجيش الإثيوبي تحذيرا للمدنيين في إقليم تيغراي بعبارات صادمة منها “أنقذوا أنفسكم” مؤكدا أن قواته تتقدم نحو العاصمة المحلية للإقليم مدينة ميكللي.

ويخطط الجيش لمحاصرة المدينة التي يقطنها نحو 500 ألف شخص باستخدام الدبابات والمدفعية الثقيلة حسب ما قال متحدث باسمه للتلفزة المحلية ثم تمشيطها بشكل دقيق.

وقال العقيد دجين تسيغاي “حرروا أنفسكم من الطغمة المسيطرة عليكم فلن تكون هنا أي شفقة”.

في الوقت نفسه تعهدت جبهة تحرير شعب تيغراي التي تسيطر على الإقليم وينتمي إليها غالبية السكان بالقتال حتى النهاية

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