الدخول المدرسي والجائحة ..اعدادية المسيرة بخريبكة تحث التلاميذ على الالتزام بالتدابير الإحترازية

هبة بريس ـ خريبكة

اتخدت ثانوية المسيرة الاعدادبة بخريبكة جميع الإجراءات الاحترازية النموذجية للحد من انتشار فيروس كورونا، و ذلك تزامنا مع ، الموسم الدراسي 2020-2021، حيث استقبلت هذه المؤسسة التلميذات و التلاميذ في أجواء صحية تنفيذا للإجراءات الموصى بها في سياق تفشي جائحة (كوفيد-19)

وتماشيا مع الظرفية دعت الاطر التربوية والادارية العاملة بذات المؤسسة التلميذات والتلاميذ الى تكريس الأمن الإنساني، من خلال تجسيد التباعد الجسدي والاجتماعي، سواء داخل الفصل، أو في ساحات وفضاءات المؤسسات التربوية، أو حتى في البيت؛ وعلى ضرورة التعقيم، وعدم المصافحة وتبادل السلام بالأيدي، وعدم تبادل المقررات والكتب والأدوات واللوزام المدرسية



وتم التشديد ايضا على ضرورة تفعيل البرتوكول الصحي، من أجل وضع اليد في اليد، ورفع التحديات، لإنجاح الدخول المدرسي، باعتباره محطة هامة في تدبير السنة الدراسية .

وعلاقة بالموضوع أكد مدير المؤسسة العربي بوعودة أن جميع التدابير الاحتياطية والإجراءات الاستثنائية اتخذت لاستقبال التلاميذ ومواجهة مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19 .

وقال بوعودة في تصريح لهبة بريس ان المؤسسة بكل طاقمها التربوي والاداري مجندة للتعبئة والتواصل مع الفاعلين والشركاء التربويين، من أجل التدقيق والاتفاق على أنجع السبل والطرق التي من شأنها إنجاح الدخول المدرسي، الذي يكتسي أهمية خاصة؛ وكذا، احترام البرتوكول الصحي والتدابير الاحترازية على طول السنة .

الى ذلك ، حضر فعاليات الدخول المدرسي باعدادية المسيرة كل من المدير الاقليمي قزيري محمد وباشا المدينة وقائد المقاطعة الحضرية السادسة بالاضافة إلى الأطر التربوية والادارية التي نجخت في التحسيس بخطورة وباء “كوورنا ” وكذا العمل على مواجهته بالاحتراز واليقظة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0