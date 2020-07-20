كورونا في السعودية.. أقل من 2429 إصابة جديدة و37 وفاة خلال يوم

هبة بريس – وكالات

واصلت معدلات تفشي فيروس كورونا في السعودية انخفاضها مع تسجيل 2429 إصابة و37 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 2504 إصابات و39 وفاة في اليوم السابق.

بذلك بلغ إجمالي حالات كورونا في البلاد 253349، منها 2523 وفاة، حسبما جاء في الإحصائية اليومية لوزارة الصحة السعودية.

وأظهرت الإحصائية أن عدد حالات الشفاء الجديدة فاق الإصابات الجديدة بأكثر من ضعفين وبلغ 5524، ما رفع مجموع المتعافين إلى 203359، لتبقى هناك 47567 حالة نشطة.

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