وزارة التعليم تعلن عن نتائـج الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية

منذ 28 ثانية
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هبة بريس

ذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية الأسرة التعليمية، أنه قد تم الإعلان يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 عن نتائج الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بفئات هيئة الأطر المشتركة بين الوزارات المعنية باجتياز الاختبارات الشفوية لسنة 2019.

وحسب بلاغ للوزارة، فقد أسفرت نتائج هذه الامتحانات عن نجاح ما مجموعه 273 مترشحـا ومترشحـة سيتبارون على 183 منصبا.

واضافت الوزارة، أنه يمكن الاطلاع على تلك النتائج بالأكاديميات الجهويـة للتربيـة والتكويـن، وبالمديريات الإقليمية أو على الموقع الالكتروني للوزارة www.men.gov.ma.

وتجدر الإشارة إلى أن الاختبارات الشفوية لفئات هيئة الأطر المشتركة ستجرى يومي 17 و18 يوليوز 2020 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة لجميع الفئات.

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