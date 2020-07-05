151 مترشحا لاجتياز امتحانات البكالوريا بإقليم طرفاية

منذ 23 دقيقة
0
طرفاية : هبة بريس
أفادت مصادر ل “هبة بريس” أن العدد الإجمالي  لمترشحات ومترشحي الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2020  يبلغ 151 مترشحة ومترشحا بإقليم طرفاية بما فيها 33 متمدرس بثانوية صلاح الدين الايوبي بجماعة اخفنير.
 وأضاف المصدر ذاته أن 151 متمدرس والذين سيجتازون الامتحان الوطني لنيل الباكالوريا 80 منها بالقطب العلمي و71  مترشح بالقطب الادبي.
وبخصوص توزيع المترشحين على المراكز الثالث على صعيد الاقليم و التي اتخدت فيها جميع  التدابير  الوقائية من تفشي  فيروس كورونا من  طرف المديرية الاقليمية للصحة والسلطات المحلية بتنسيق مع المديرية الاقليمية لوزارة الترابية والتكوين بطرفاية وبدعم من المجلس الإقليمي الذي تكلف بتكاليف تغدية الاطر الادارية والمراقبين العاملين بمراكز امتحانات نيل شهادة البكالوريا على صعيد الاقليم.
ودي صلة بالموضوع تم تخصيص مركز للمترشحين الاحرار الذين سيجتازون الامتحان الوطني حيث خصتت المديرية الاقليمية لطرفاية الثانوية الاعدادية ابن تومرت لاجل مرشحي الاحرار.
 وحسب مصادر مؤكدة هناك 41 غياب في صفوف المترشحين الاحرار..
حيث وصل اجمالي مترشيحي ومترشحات امتحانات البكالوريا باقليم طرفاية 269 مترشح ومترشحة بما فيهم 118 من الاحرار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طالب يرسم خطة محكمة لانجاح الامتحانات في زمن كورونا

طالب يرسم خطة محكمة لانجاح الامتحانات في زمن كورونا

منذ 15 ساعة
Photo of سيدي قاسم.. إرشاداتٌ وتوجيهاتٌ دقيقةٌ ترافقُ التلاميذ في أوّل يومٍ لامتحانات البكالوريا

سيدي قاسم.. إرشاداتٌ وتوجيهاتٌ دقيقةٌ ترافقُ التلاميذ في أوّل…

منذ 15 ساعة
Photo of البيضاء : زيارات ميدانية لمجموعة من مراكز إجراء امتحانات الباكالوريا

البيضاء : زيارات ميدانية لمجموعة من مراكز إجراء امتحانات…

منذ 16 ساعة
Photo of وثّق فيديو من قاعة الامتحان.. توقيف مترشح لاجتياز “الباك” بسيدي إفني

وثّق فيديو من قاعة الامتحان.. توقيف مترشح لاجتياز “الباك”…

منذ 16 ساعة
Photo of الطلبة المفتشون للتعليم الابتدائي يرفضون التعيينات الجهوية ويطالبون أمزازي بالحوار

الطلبة المفتشون للتعليم الابتدائي يرفضون التعيينات الجهوية ويطالبون أمزازي…

منذ 23 ساعة
Photo of خريبكة: الهاتف النقال يقصي ثلاثة مترشحين من امتحانات الباكالوريا

خريبكة: الهاتف النقال يقصي ثلاثة مترشحين من امتحانات الباكالوريا

منذ يومين
Photo of من سطات.. أمزازي يكشف سيناريوهات الدخول المدرسي ومستقبل التعليم بالمغرب

من سطات.. أمزازي يكشف سيناريوهات الدخول المدرسي ومستقبل التعليم…

منذ يومين
Photo of في مشهد نادر.. تلميذ يجتاز اختبارات الباك لوحده في قاعة بالدار البيضاء

في مشهد نادر.. تلميذ يجتاز اختبارات الباك لوحده في…

منذ يومين
Photo of امتحانات البكالوريا .. أمزازي يزور مراكز الامتحان بجهة البيضاء – سطات

امتحانات البكالوريا .. أمزازي يزور مراكز الامتحان بجهة البيضاء…

منذ يومين
Photo of يهم طلبة البكالوريا .. تنظيم ملتقى افتراضي للإعلام والتوجيه بالرباط

يهم طلبة البكالوريا .. تنظيم ملتقى افتراضي للإعلام والتوجيه…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق