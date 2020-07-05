151 مترشحا لاجتياز امتحانات البكالوريا بإقليم طرفاية

طرفاية : هبة بريس

أفادت مصادر ل “هبة بريس” أن العدد الإجمالي لمترشحات ومترشحي الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2020 يبلغ 151 مترشحة ومترشحا بإقليم طرفاية بما فيها 33 متمدرس بثانوية صلاح الدين الايوبي بجماعة اخفنير.

وأضاف المصدر ذاته أن 151 متمدرس والذين سيجتازون الامتحان الوطني لنيل الباكالوريا 80 منها بالقطب العلمي و71 مترشح بالقطب الادبي.

وبخصوص توزيع المترشحين على المراكز الثالث على صعيد الاقليم و التي اتخدت فيها جميع التدابير الوقائية من تفشي فيروس كورونا من طرف المديرية الاقليمية للصحة والسلطات المحلية بتنسيق مع المديرية الاقليمية لوزارة الترابية والتكوين بطرفاية وبدعم من المجلس الإقليمي الذي تكلف بتكاليف تغدية الاطر الادارية والمراقبين العاملين بمراكز امتحانات نيل شهادة البكالوريا على صعيد الاقليم.

ودي صلة بالموضوع تم تخصيص مركز للمترشحين الاحرار الذين سيجتازون الامتحان الوطني حيث خصتت المديرية الاقليمية لطرفاية الثانوية الاعدادية ابن تومرت لاجل مرشحي الاحرار.

وحسب مصادر مؤكدة هناك 41 غياب في صفوف المترشحين الاحرار..

حيث وصل اجمالي مترشيحي ومترشحات امتحانات البكالوريا باقليم طرفاية 269 مترشح ومترشحة بما فيهم 118 من الاحرار.

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