دبي: مغاربة ينشرون العهر عبر لايفات في انستغرام غير أخلاقية توجب تدخل الامن

هبة بريس – الرباط

في الوقت الذي يصبو فيه المغاربة والاعلام الوطني إلى تغيير بعض الصور النمطية الجاهزة التي مازال بعضها يعلق بذهن الإماراتيين عن المغاربة، والتي رسختها بعض القنوات الخليجية، خصوصا فيما يتعلق بصورة المرأة المغربية في الخليج ، طفت على السطح مجددا سلوكيات “شاذة” أبطالها هاته المرة مغاربة يعيشون في دولة الامارات .

وظهرت حسابات على موقع “انستغرام” لمغاربة يعيشون بامارة دبي، يربطون اتصالات مباشرة مع فتيات من المغرب عبر تقنية البث المباشر ، في مشاهد خليعة ، تعمدن خلالها الفتيات بالتعري وتغيير الوضعيات “البوزات” بناء على طلب “المتابعين” من خلال التعليقات حيث تتم عملية “قوادة” مكتملة الأركان.

وأثارت “اللايفات” التي انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل مستنكرة للصورة التي يحاول هؤلاء تسويقها عن المرأة المغربية ، حيت تعالت الاصوات المطالبة بتدخل المصالح الأمنية على الخط، وفتح تحقيق في الموضوع بغية تحديد هوية الاشخاص الذين يقفون وراء تلك الحسابات، وتوقيفهم عبر اصدار مذكرات بحث دولية في حقهم.