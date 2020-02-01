وجدة .. الوزير أمزازي يُشرف على تعيين ياسين زغلول رئيسا لجامعة محمد الأول

هبة بريس – أحمد المساعد

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي رفقة وزيره المنتدب المكلف بالتعليم العالي ادريس عويشة، اليوم السبت فاتح فبراير، حفل تنصيب رئيس جامعة محمد الأول ياسين زغلول، الذي عُيِّن مؤخرا رئيسا جديدا للجامعة، خلفا للدكتور محمد بنقدور.

وشهد الحفل حضور والي جهة الشرق معاذ الجامعي، ورئيس المجلس العلمي المحلي الدكتور مصطفى بن حمزة، إضافة إلى شخصيات منتخبة ومدنية وعسكرية، حيث ألقى أمزازي كلمة استعرض فيها بعضا من إنجازات وزارته في مجال إصلاح التعليم، ومنها دخول القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين حيز التنفيذ.

وفي تصريح له لموقع “هبة بريس” أكد الرئيس الجديد لجامعة محمد الاول، أن تعيينه رئيسا للجامعة يعد تكليفا وليس تشريفا ، لافتا الى أنه سيعتمد مقاربة تشاركية مع المكتب وعمداء الكليات، تثمينا لعمل الرئيس السابق حفاظا على المكتسبات .

وتابع الحضور جانبا من السيرة الذاتية لرئيس الجامعة الجديد الذي كان يشغل قبل تعيينه منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة.