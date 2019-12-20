بعد أنشطة مكثفة داخل وخارج الوطن..أمزازي يستأنف زياراته لجهات المملكة

هبة بريس ـ الرباط

بعد إشراف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس على توقيع اتفاقيات جد مهمة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع نظيرته بدولة فرنسا ومشاركته هذا اليوم في الندوة الوطنية للجهوية المتقدمة بالتوقيع على اتفاقية بين الدولة و الجهات، وترأسه هذا الزوال لمجلس إدارة أكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس ماسة ،ينتظر أن تستقبل جهة سوس ماسة يوم غد السبت سعيد أمزازي والوفد المرافق له في إطار الزيارات التي يقوم بها الوزير لمختلف جهات المملكة من أجل الوقوف عن كثب عن سير الدراسة بكافة مستوياتها وكذا تدشين ومراقبة الأوراش المفتوحة أو المنتهية المتعلقة ببناء مؤسسات تعليمية جديدة.

هذا وسيفتتح أمزازي نشاطه الرسمي الممتد يومي السبت والأحد 21 , 22 دجنبر 2019 بزيارة الوحدة المدرسية عين النخلة بجماعة أولاد دحو للاطلاع على أنشطة جمعية “كان يا مكان” في مجال الدعم التربوي مباشرة بعدها سيتم الانطلاق نحو الثانوية الإعدادية أكادير الكبير بجماعة أيت ملول حيث سيتابع أمزازي درسا في الرياضيات لقسم دامج خاص بالصم البكم،تليه وجبة غذاء رفقة تلاميذ المؤسسة بالمطعم الخاص بالتلاميذ.

أما الفترة الزوالية من يوم السبت فستستهل بزيارة المركز الرياضي الرازي بثانوية الرازي الإعدادية تليها زيارة مؤسسة التفتح الفني والأدبي بمدرسة ابن حزم الابتدائية بجماعة الدشيرة،ليتم الانطلاق نحو المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني ببلدية أكادير لحضور ورشة عمل حول مشروع المؤسسة الدامج والاطلاع على نتائج تنزيل المشروع الوطني للتوجيه المدرسي والمهني.

كما سيستهل أمزازي برنامجه ليوم الأحد بزيارة تفقدية لمقر دار الفتاة بجماعة إسافن إقليم طاطا المشيد في إطار مجمع تربوي يضم ثانوية إعدادية ومشروع ثانوية تأهيلية وملاعب رياضية،كما سيتم الاطلاع على نموذج لأقسام التعليم الأولي الدامج بالمجموعة المدرسية الابتدائية ابي عنان المريني بمدينة طاطا،تليها زيارة ثانوية مكمد السادس التأهيلية للاطلاع على البنية المادية والتربوية وتقديم مؤشرات التمدرس بالإقليم.

ليختتم أمزازي زيارته لجهة سوس ماسة بزيارة مدرسة ابن سينا الابتدائية وزيارة المجموعة المدرسية الابتدائية أكجكال والاطلاع على البنية التربوية ومؤشرات التمدرس بها.