اردوغان يعلن بدء العملية العسكرية “نبع السلام” شمال سوريا

هبة بريس ـ وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ظهر اليوم الأربعاء بدء عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، تحت اسم “نبع السلام”.

وقال أردوغان إن “جيشنا والجيش الوطني السوري (التابع للمعارضة السورية) بدآ عملية نبع السلام ضد تنظيم الدولة الإسلامية والوحدات الكردية وحزب العمال الكردستاني”.

وكتب الرئيس التركي على تويتر “سنحافظ على وحدة أراضي سوريا ونخلص سكان المنطقة من الإرهاب عبر عملية نبع السلام”.

وأوضح أن هدف العملية هو إزالة ما وصفه بالممر الإرهابي الذي “يحاولون إقامته جنوب بلادنا” وإحلال السلام في المنطقة.

واكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ​أن ​أنقرة​ ستعلم الدول المعنية بشأن العملية العسكرية في​ الشمال السوري، بما في ذلك النظام السوري.

وأشار أوغلو إلى أن الإرهابيين هم الهدف الوحيد في شمال سوريا، “وبهذا سنسهم بشكل كبير في تأمين وحدة الحدود السورية”، وشدد على أن هذا من حق بلاده الناجم عن ميثاق ​الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وتأتي هذه التطورات عقب تصديق البرلمان التركي في وقت سابق على تمديد التفويض الممنوح للحكومة التركية لتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق.

وتخشى القوى العالمية أن تكون العملية العسكرية التركية بداية لفصل جديد من الحرب المستعرة في سوريا منذ أكثر من ثمانية أعوام.

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