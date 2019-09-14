جرح شخص في انفجار بمدينة لوند السويدية

هبة بريس - وكالات

أدى انفجار استهدف على ما يبدو متجرا صغيرا في مدينة لوند بجنوب السويد، ليل الجمعة السبت إلى إصابة شابة من المارة بجروح بالغة.

وقالت أيفلينا أولسون الناطقة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس “لدينا معلومات تفيد أن النوافذ الواقعة على بعد مئة متر تضررت”.

ولم يتم توقيف أي شخص لكن الشرطة على اتصال مع أصحاب متجر لمنتجات صيانة الآليات.

وأصيبت شابة في العشرين من العمر كانت تمر بالقرب من المحل “بجروح بالغة” في الانفجار لكنها ليست في حالة خطيرة، حسب الشرطة. وقد نقلت إلى المستشفى.

وفتح تحقيق في “تخريب يعرض الأمن العام للخطر” و”التسبب بجروح جسدية”.

تقع لوند بالقرب من مدينة مالمو ويبلغ عدد سكانها نحو تسعين ألف نسمة. وهي مقر واحدة من أقدم وأهم جامعات السويد يدرس فيها نحو أربعين ألف طالب.

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