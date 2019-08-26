إسبانيا .. مصرع طيار في تحطم طائرة عسكرية

هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الدفاع الإسبانیة، الیوم الاثنین 26 غشت، إن طائرة عسكریة تحطمت في البحر الأبیض المتوسط مسفرة عن مقتل الطیار.

وأضافت الوزارة، في بیان، أن الطیار الذي كان الراكب الوحید تمكن من القفز من الطائرة قبل تحطمھا قبالة سواحل بلدة في محافظة (مورسیا) جنوب شرقي البلاد ما أحیا الأمل بإمكانیة العثور عليه على قید الحیاة.

وأوضح البیان أن الوزارة أطلقت قوارب إنقاذ وطائرة مروحیة للبحث عن الطیار لكنھا وجدته وقد فارق الحیاة في عرض البحر، مشیرا إلى أن الطائرة التابعة لسلاح الجو كانت من طراز (سي-101) دون ذكر مزید من التفاصیل.

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