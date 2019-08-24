أردوغان: قضينا على غرب الحزام الإرهابي ونأمل في تدمير شرقه

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قضت تماما على الجزء الغربي مما سماه “مؤامرة لإنشاء الحزام الإرهابي” على طول حدودها الجنوبية.

وفي كلمة ألقاها أمس الجمعة بمناسبة حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط وضباط صف في أكاديمية قوات الدرك وخفر السواحل بأنقرة، أعرب أردوغان عن أمل الحكومة التركية في القضاء على الجزء الشرقي لذلك “الحزام” عقب المفاوضات الجارية حاليا مع الولايات المتحدة.

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة تتحرك “وفقا لأولوياتها الأمنية وبما يخدم مستقبل مواطنيها”، ومن هذا المنطق جاء قرارها باقتناء منظومات “إس-400” الروسية للدفاع الجوي.

وقال أردوغان إن تركيا “وجدت نفسها مضطرة” إلى تنفيذ عمليات عسكرية خلف حدودها في سوريا والعراق، معتبرا إياها جزءا من “الحرب على الإرهاب المستمرة منذ 35 عاما تقريبا”.

وسبق أن بذلت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة جهودا ملموسة بغية ثني أردوغان عن تطبيق تهديده بشن عملية عسكرية في شرق الفرات ضد الوحدات الكردية (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من واشنطن والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا مرتبطا بـ”حزب العمال الكردستاني” المحظور فيها.

وتجري أنقرة وواشنطن حاليا مفاوضات بشأن إنشاء “منطقة آمنة” في الأراضي السورية المتلاصقة مع حدود تركيا، على الرغم من احتجاجات حكومة دمشق.

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