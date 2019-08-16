كلية الطب و الصيدلة بالعيون تعزز العرض الجامعي لإبن زهر بالأقاليم الجنوبية

ادريس بن براهيم- هبة بريس

تعزز العرض الجامعي بالأقاليم الجنوبية بإطلاق صفقة بناء كلية الطب و الصيدلة بمدينة العيون و التي ستشكل فرصة مهمة للنهوض بالتكوين في المجال الطبي و وفتح افاق واعدة لطلبة الأقاليم الجنوبية.

جاء ذلك بعد أن قامت جامعة ابن زهر بأكادير في وقت سابق بتعبئة رصيد عقاري بمحاذاة المدرسة العليا للتكنولوجيا ،و كلفت وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي وزارة التجهيز بتتبع أشغال مشروع بناء الكلية .

و تنضاف كلية الطب و الصيدلة بالعيون الى عدد من الأوراش الكبرى التي أطلقتها جامعة ابن زهر بأكادير بالأقاليم الجنوبية من بينها المدرسة العليا للتكنلوجيا بالعيون ،كلية العلوم الشرعية بالسمارة ،المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالداخلة اضافة الى المركز الجامعي بكلميم.

و بعد أن كانت مدينة أكادير مركزا مستقطبا لطلبة الأقاليم الجنوبية ،أصبحت جهات الجنوب اليوم تتوفر على نوى جامعية تقرب التكوين من الطلبة و توفر فرص اندماج الجامعة بمحيطها الترابي و الجغرافي .

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