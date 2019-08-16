كلية الطب و الصيدلة بالعيون تعزز العرض الجامعي لإبن زهر بالأقاليم الجنوبية

نُشر بتاريخ :  2019-08-16 - 21:22
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ادريس بن براهيم- هبة بريس

تعزز العرض الجامعي بالأقاليم الجنوبية بإطلاق صفقة بناء كلية الطب و الصيدلة بمدينة العيون و التي ستشكل فرصة مهمة للنهوض بالتكوين في المجال الطبي و وفتح افاق واعدة لطلبة الأقاليم الجنوبية.
جاء ذلك بعد أن قامت جامعة ابن زهر بأكادير في وقت سابق بتعبئة رصيد عقاري بمحاذاة المدرسة العليا للتكنولوجيا ،و كلفت وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي وزارة التجهيز بتتبع أشغال مشروع بناء الكلية .
و تنضاف كلية الطب و الصيدلة بالعيون الى عدد من الأوراش الكبرى التي أطلقتها جامعة ابن زهر بأكادير بالأقاليم الجنوبية من بينها المدرسة العليا للتكنلوجيا بالعيون ،كلية العلوم الشرعية بالسمارة ،المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالداخلة اضافة الى المركز الجامعي بكلميم.
و بعد أن كانت مدينة أكادير مركزا مستقطبا لطلبة الأقاليم الجنوبية ،أصبحت جهات الجنوب اليوم تتوفر على نوى جامعية تقرب التكوين من الطلبة و توفر فرص اندماج الجامعة بمحيطها الترابي و الجغرافي .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في تعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

تارودانت : هكذا حال اعدادية الحسن الثاني بأولاد التايمة

ع اللطيف بركة : هبة بريس يظهر من خلال الصورة التي التقطتها عدسة ” هبة بريس” ال…