إطلاق قذيفة على مقر قناة تلفزيونية أوكرانية

هبة بريس - وكالات

تعرض مقر قناة “112” التلفزيونية الأوكرانية في كييف، فجر اليوم السبت، لقصف باستخدام قاذف صاروخي، دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وقالت الشرطة في العاصمة الأوكرانية إنها تلقت، الساعة 3:40 صباحا بلاغا بأن الأهالي سمعوا صوت انفجار في أحد أحياء المدينة. وعثر عناصر الشرطة، لدى وصولهم إلى مكان الحادث، على آثار سقوط قذيفة صاروخية على واجهة مقر قناة تلفزيونية، وقاذفا فارغا مستخدما.

وأوضحت وسائل إعلام أوكرانية لاحقا أن القناة المستهدفة هي “112”، وهي إحدى القنوات التلفزيونية الثلاث التابعة لنائب البرلمان، تاراس كوزاك، عن “الكتلة المعارضة”.

وأشارت أجهزة الأمن إلى أن ملفا جنائيا تم فتحه بسبب الحادث الذي صنِّف “عملا إرهابيا”.

ووصف حزب “القاعدة المعارضة – من أجل الحياة” الاعتداء بأنه محاولة لترهيب الصحفيين عشية البث المقرر، اليوم السبت، للفيلم الوثائقي “اكتشاف أوكرانيا” الذي صوره المخرج الأمريكي الشهير، أوليفر ستون.

ويقدم المخرج الأمريكي في فيلمه تحليلا للأحداث التي بدأت في أوكرانيا منذ العام 2013، والتي قادت إلى تغيير السلطة في البلاد، مطلع 2014.

يذكر أن ستون، أثناء عمله على الفيلم المذكور، أجرى مقابلة حصرية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تناولا فيها، بين مواضيع أخرى، موضوع الحادث في مضيق كيرتش (الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف)، حيث احتجز حرس الحدود الروسي، في نوفمبر 2018، ثلاث سفن حربية أوكرانية لدى محاولتها اختراق المياه الإقليمية الروسية.

وكانت قناة “112” توجهت، أمس الجمعة، إلى منظمات حقوقية بسبب الضغوط وحملة التخويف التي تعرضت لها بسبب خططها لبث الفيلم المذكور، بما في ذلك توعد النائب العام الأوكراني، يوري لوتسينكو، بمحاسبة القناة في حال بثها لفيلم ستون.

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