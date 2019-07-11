مديرية التعليم عين السبع-الحي المحمدي تحتفي بالتلاميذ والتلميذات المتفوقين دراسياً

هبة بريس ـ البيضاء

بمناسبة اختتام الموسم الدراسي 2019/2018، وفي غمرة استعدادات الشعب المغربي لتخليد الذكرى العشرين لتربع عاهل البلاد الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، نظمت المديرية الاقليمية لعين السبع الحي المحمدي مساء يوم الخميس 11 يوليوز 2019 بفضاء مسرح محمد السادس ،فعاليات حفل التميز الاقليمي لتتويج ثلة من التلميذات والتلاميذ المتفوقين في الامتحانات الاشهادية أوالمتميزين في مختلف المسابقات والأنشطة التربوية والفنية والثقافية والعلمية والبيئية والرياضية خلال الموسم الدراسي 2018/2019 وكذا المؤسسات الرائدة والمتميزة.

وحضر حفل التتويج وفد رسمي ترأسه حسن بنخي عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي والمديرة الاقليمية لطيفة لاماليف، ورئيس المنطقة الأمنية محمد أسيف، إلى جانب رئسي مقاطعتي الحي المحمدي و الصخور السوداء و رؤساء المصالح الخارجية المدنية والعسكرية والمنتخبين و رئيس الفيدرالية لجمعيات امهات وآباء وأولياء التلاميذ بالعمالة و كريم كلايبي رئيس كونفدرالية عين السبع الحي المحمدي ورؤساء بعض الاقسام والمصالح بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ورؤساء المصالح بالمديرية الاقليمية، وأطر التربية والتكوين العاملة بالمديرية من مدراء المؤسسات التعليمية ومفتشين تربويين وموظفين و فعاليات من المجتمع المدني والمحسنين والهيئات النقابية بالإضافة الى أمهات وآباء وأولياء التلاميذ المتفوقين المحتفى بهم.

واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاه النشيد الوطني، قبل أن تتخلله فقرات متنوعة ولوحات فنية مختلفة.

وبالمناسبة ألقت المديرة الاقليمية كلمة ترحيبية بالحضور، مشيدة بما حققه تلاميذ العمالة من نتائج متميزة واعترافا بالجهود المثمرة والعمل الجاد لكافة نساء ورجال التعليم، كما استعرضت في كلمتها الحصيلة السنوية لأهم الإنجازات التي حققتها المديرية في الموسم الدراسي الحالي، بدءا بانطلاق تنزيل الأوراش الملكية للمنظومة التربوية وفي مقدمتها مشروع تطوير وتعميم التعليم الأولي، على حد تعبيرها.

وختمت كلمتها بتوجيه الشكر والعرفان لشركاء المنظومة التربوية، ولعامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي الذي لايدخر جهدا لمواكبة الشأن التربوي ودعم قطاع التربية الوطنية والتكوين، حسب تعبيرها.

وفي ختام الحفل، وزعت بعض الجوائز التحفيزية على ضيوف الحفل كما تلته برقية الولاء والاخلاص المرفوعة إلى عاهل البلاد من طرف المشاركين في الحفل الختامي المدرسي، بإسم أسرة التربية والتكوين، والتي تم التعبير من خلالها عن ولائها وإخلاصها للمربي الأول وتعلقها بأهداب العرش العلوي وتجندها الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والاعتزاز بما تحقق من منجزات ومشاريع تنموية رائدة في جميع الميادين ومنها ميدان التربية والتكوين الذي يحظى بالعناية الملكية وبالاولوية الثانية بعد قضية وحدتنا الترابية، ليتم دعوة الحاضرين الى حفل شاي أقيم على شرف المدعوين.

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