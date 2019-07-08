متفجرات وسكاكين وقبضات حديدية .. العثور على كيس “مخيف” بمخبأ ببلجيكا

هبة بريس - وكالات

أعلنت النيابة العامة في بروكسل الاثنين اكتشاف متفجرات في مخبأ في اندرلخت قرب العاصمة البلجيكية، وأشارت إلى فتح تحقيق بالخصوص.

وقالت النيابة العامة في بيان “لا شيء يتيح التأكيد في الوقت الحالي بأن الأمر يتعلق بعبوات يراد استخدامها في هجوم مقبل”.

وأضافت أن “فرضية اكتشاف مخبأ متفجرات قديم يجري النظر بها أيضا “.

واكتشف عامل هذه المتفجرات “بدائية الصنع” حوالى الساعة 19،30 بالتوقيت المحلي (17,30 بتوقيت غرينتش)، في يوم مرور سباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية في بروكسل.

وكانت المتفجرات مخبأة في كيس جرى العثور عليه في “مخبأ درج منزل”.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة دني غومان لفرانس برس، إن “لا شيء يتيح القول بأن السباق كان مستهدفا “.

وأوضحت النيابة أنه جرى العثور في الكيس أيضا على سكاكين وقبضات حديدية.

ولم يتم تحديد أي مشتبه به.

وتعرضت بلجيكا عدة مرات إلى هجمات إرهابية، بالأخص في 22 آذار/مارس 2016 حين تحولت العاصمة إلى مسرح لهجوم مزدوج تبناه تنظيم “داعش” وأدى إلى مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 340.

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