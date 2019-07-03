القنصلية المغربية بتونس: نتابع عن كثب أنباء وجود مغاربة ضمن ضحايا قصف مركز للاجئين

هبة بريس - الرباط

أكدت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس، أنها تتابع عن كثب أنباء وجود مواطنين مغاربة ضمن ضحايا القصف الذي طال مركزا للهجرة غير النظامية بليبيا.

وأعلنت القنصلية في بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة عنه، أنها قامت بربط اتصالات مباشرة مع السلطات الليبية المختصة بطرابلس للتأكد من المعطيات والأنباء المتداولة عن هذا الحدث الأليم.

واتخذت القنصلية العامة للمملكة المغربية، يضيف ذات البلاغ، بتنسيق مع جميع المؤسسات المغربية المعنية، كافة التدابير المرتبطة بتحديد هوية المواطنين المغاربة وإجلاء الجرحى وإسعافهم وترحيل جثامين المتوفين في حال تأكد وجود مواطنين مغاربة من ضمن الضحايا.

هذا ويشار الى أنه على إثر القصف الذي تعرض له مركز للهجرة غير النظامية في ضاحية تاجوراء شرق مدينة طرابلس، تواترت أنباء عن سقوط ضحايا من جنسيات مختلفة، من بينهم مواطنون مغاربة،

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